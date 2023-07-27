Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб

Российский специалист Сергей Семак, в настоящий момент возглавляющий «Зенит», рассказал о дальнейших планах полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела.

«Вчера он прошёл медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдёт индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдёт себе новый клуб», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, бразилец пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и прилетел в Санкт-Петербург только 25 июля. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до середины 2027 года. Ряд СМИ сообщает, что главным претендентом на покупку Вендела является клуб «Фламенго».