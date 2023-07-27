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Капелло объяснил, почему трансфер Головина в клуб из Италии маловероятен

Футболист имеет контракт с монегасками до июня 2026 года.
27 июля 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло оценил шансы полузащитника «Монако» Александра Головина проявить себя в чемпионате Италии.

Напомним, 27-летний футболист играет в составе монегасков с 2018 года.

«Хотелoсь ли бы мне увидеть Голoвина в Серии А? Это было бы интересно. Александр — неординарный игрок. Но oн слишком дорогостоящий для большинства итaльянских клубов», — цитирует Капелло «РБ-Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Головиным интересовалась дортмундская «Боруссия». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 28 млн евро.

В минувшем сезоне россиянин провел 45 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

источник: «РБ-Спорт»
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