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«Краснодар» нацелился на бразильского форварда «Баии» Адемира 

Игрок присоединился к клубу из Салвадора в апреле текущего года. 
27 июля 2023 14:15
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Краснодара» рассматривает возможность покупки нападающего «Баии» Адемира.

«Краснодар» проявил серьезный интерес к Адемиру, но у него контракт с «Баией» до декабря 2025 года и он игрок основы. Клуб не был заинтересован в продаже игрока, но всё будет зависеть от того, какое предложение сделает «Краснодар», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Добавим, что Адемир перешёл в «Баию» в апреле 2023 года. С тех пор за бразильскую команду он сыграл 25 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет три с половиной миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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