ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Малком задолжал ГИБДД 64 тысячи рублей перед уходом из «Зенита»

Бразилец перешёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
27 июля 2023 14:23
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 июля, издание «ИА REGNUM» сообщает о том, что экс-форвард «Зенита» Малком остался должен 64 тыс. рублей ГИБДД за многочисленные нарушения ПДД в Санкт-Петербурге.

Согласно данным источника, бразильский нападающий не оплатил около 60 штрафов на момент его трансфера из российского клуба в саудовский «Аль-Халяль». Документы о просроченных задолженностях Малкома уже отправлены в ФССП.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом. Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причём подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», — сообщил источник.

Напомним, бразильский нападающий уже покинул Россию. На данный момент он находится в Саудовской Аравии в расположении своей новой команды.

источник: ИА REGNUM
«Тоттенхэм» рассчитывает уговорить Давинсона Санчеса принять предложение «Спартака»
Контракт колумбийца с лондонской командой истекает летом следующего года. 
27.07.2023 14:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» объявил о переходе Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»
Он выступал за мерсисайдцев 12 лет.
27.07.2023 14:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Атлетико Тальерес» отреагировал на возможный переход Диего Валоеса в российский клуб 
По словам функционера, в игроке заинтересованы две команды РПЛ. 
27.07.2023 14:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра
Встреча состоится 29 июля.
27.07.2023 14:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра
Встреча состоится 29 июля.
27.07.2023 14:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» нацелился на бразильского форварда «Баии» Адемира 
Игрок присоединился к клубу из Салвадора в апреле текущего года. 
27.07.2023 14:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Капелло объяснил, почему трансфер Головина в клуб из Италии маловероятен
Футболист имеет контракт с монегасками до июня 2026 года.
27.07.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб
Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб
Бразилец желает покинуть РПЛ.
27.07.2023 13:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу форварда «Аталанты»
Футболист выступает за итальянский клуб с 2022 года.
27.07.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.