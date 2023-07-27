Малком задолжал ГИБДД 64 тысячи рублей перед уходом из «Зенита»

Сегодня, 27 июля, издание «ИА REGNUM» сообщает о том, что экс-форвард «Зенита» Малком остался должен 64 тыс. рублей ГИБДД за многочисленные нарушения ПДД в Санкт-Петербурге.

Согласно данным источника, бразильский нападающий не оплатил около 60 штрафов на момент его трансфера из российского клуба в саудовский «Аль-Халяль». Документы о просроченных задолженностях Малкома уже отправлены в ФССП.

«У бразильца сейчас висит долг 64 тысячи рублей, который он до сих пор не оплатил. В основном это неоднократные превышения скорости и пени за неоплаченные штрафы в прошлом. Кроме того, после скандала со штрафами в феврале 2023 года Малком зачем-то поменял регистрационные знаки своего транспортного средства, проще говоря, номер автомобиля. Причём подал заявление на смену регистрационных знаков Малком уже на следующий день после скандала в СМИ», — сообщил источник.

Напомним, бразильский нападающий уже покинул Россию. На данный момент он находится в Саудовской Аравии в расположении своей новой команды.