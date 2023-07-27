ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра

Встреча состоится 29 июля.
27 июля 2023 14:26
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем против «Ростова» во 2-м туре РПЛ. В частности, он рассказал, в каком состоянии пребывает команда.

«Ребята вкатываются в сезон, набирают нужные игровые кондиции. В целом все игроки находятся в разном физическом состоянии», – сказал рулевой питерцев.

Также Семак выразил уверенность, что матч с «Ростовом» будет непростым, так как команда Валерия Карпина играет на хорошем уровне.

«Они и в прошлом году неплохо играли, и в этом подтверждают свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра», – сказал тренер.

Напомним, матч «Ростов» – «Зенит» состоится 29 июля и начнется в 20.00 мск.

источник: «Советский спорт»
«Тоттенхэм» рассчитывает уговорить Давинсона Санчеса принять предложение «Спартака»
Контракт колумбийца с лондонской командой истекает летом следующего года. 
27.07.2023 14:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» объявил о переходе Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»
Он выступал за мерсисайдцев 12 лет.
27.07.2023 14:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Атлетико Тальерес» отреагировал на возможный переход Диего Валоеса в российский клуб 
По словам функционера, в игроке заинтересованы две команды РПЛ. 
27.07.2023 14:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра
Встреча состоится 29 июля.
27.07.2023 14:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малком задолжал ГИБДД 64 тысячи рублей перед уходом из «Зенита»
Бразилец перешёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
27.07.2023 14:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Краснодар» нацелился на бразильского форварда «Баии» Адемира 
Игрок присоединился к клубу из Салвадора в апреле текущего года. 
27.07.2023 14:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Капелло объяснил, почему трансфер Головина в клуб из Италии маловероятен
Футболист имеет контракт с монегасками до июня 2026 года.
27.07.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб
Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб
Бразилец желает покинуть РПЛ.
27.07.2023 13:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу форварда «Аталанты»
Футболист выступает за итальянский клуб с 2022 года.
27.07.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.