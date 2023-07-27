Президент «Атлетико Тальерес» отреагировал на возможный переход Диего Валоеса в российский клуб 

Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси оценил возможный переход хавбека Диего Валоеса в клуб из России.

Ранее появилась информация, что на колумбийского полузащитника претендует «Краснодар».

«Трансфер Валоеса в «Краснодар» всё ещё возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время еще есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму», — приводит слова Фасси Sport24.ru.

Добавим, что Валоес выступает за «Атлетико» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне за аргентинскую команду 26-летний игрок сыграл 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять с половиной миллионов евро.