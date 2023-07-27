ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент «Атлетико Тальерес» отреагировал на возможный переход Диего Валоеса в российский клуб 

По словам функционера, в игроке заинтересованы две команды РПЛ. 
27 июля 2023 14:32
автор: Глеб Шевяков

Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси оценил возможный переход хавбека Диего Валоеса в клуб из России.

Ранее появилась информация, что на колумбийского полузащитника претендует «Краснодар».

«Трансфер Валоеса в «Краснодар» всё ещё возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время еще есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму», — приводит слова Фасси Sport24.ru.

Добавим, что Валоес выступает за «Атлетико» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне за аргентинскую команду 26-летний игрок сыграл 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять с половиной миллионов евро.

источник: Sport24.ru
«Тоттенхэм» рассчитывает уговорить Давинсона Санчеса принять предложение «Спартака»
Контракт колумбийца с лондонской командой истекает летом следующего года. 
27.07.2023 14:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» объявил о переходе Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»
Он выступал за мерсисайдцев 12 лет.
27.07.2023 14:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра
Встреча состоится 29 июля.
27.07.2023 14:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра
Встреча состоится 29 июля.
27.07.2023 14:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малком задолжал ГИБДД 64 тысячи рублей перед уходом из «Зенита»
Бразилец перешёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
27.07.2023 14:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Краснодар» нацелился на бразильского форварда «Баии» Адемира 
Игрок присоединился к клубу из Салвадора в апреле текущего года. 
27.07.2023 14:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Капелло объяснил, почему трансфер Головина в клуб из Италии маловероятен
Футболист имеет контракт с монегасками до июня 2026 года.
27.07.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб
Семак заявил, что Вендел будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдёт себе новый клуб
Бразилец желает покинуть РПЛ.
27.07.2023 13:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу форварда «Аталанты»
Футболист выступает за итальянский клуб с 2022 года.
27.07.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.