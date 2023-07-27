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«Ливерпуль» объявил о переходе Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак»

Он выступал за мерсисайдцев 12 лет.
27 июля 2023 14:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 июля, официальный сайт «Ливерпуля» объявил о переходе полузащитника команды Джордана Хендерсона в клуб «Аль-Иттифак» (Саудовская Аравия).

«Так как его глава на «Энфилде» подходит к концу с переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, все в футбольном клубе «Ливерпуль» хотели бы выразить официальную благодарность за всё, что Джордан Хендерсон сделал для клуба за свои 12 лет в составе красных», — гласит официальное заявление «Ливерпуля».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» получит за полузащитника 15 млн евро. Хендерсон согласовал личный трехлетний контракт с «Аль-Иттифаком». В минувшем сезоне Джордан провел 43 матча, в которых отличился тремя результативными передачами.

источник: ФК «Ливерпуль»
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