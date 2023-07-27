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«Тоттенхэм» рассчитывает уговорить Давинсона Санчеса принять предложение «Спартака»

Контракт колумбийца с лондонской командой истекает летом следующего года. 
27 июля 2023 14:46
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» намерен вынудить защитника команды Давинсона Санчеса согласиться на переход в «Спартак». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как утверждает источник, «шпоров» устроило предложение московского клуба по 27-летнему футболисту в размере 12 миллионов фунтов, однако сам игрок не хочет переезжать в Россию и планирует остаться в стане лондонцев до января, чтобы иметь возможность договориться о переходе с любым клубом на правах свободного агента, так как до завершения его контракта останется полгода.

Английский клуб не хочет отпускать колумбийского игрока бесплатно, поэтому оказывают на него давление, что он принял предложение красно-белых.

Добавим, что Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за клуб АПЛ 24 игры и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

источник: Tuttomercatoweb
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