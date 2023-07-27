«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Кубке России: во сколько начало, где смотреть онлайн и по ТВ

В заключительном матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Краснодар» примет на своем поле «Спартак».

Обоим командам очень важно набрать очки, ведь их конкуренты по группе «Пари НН» и «Динамо» поделили три очка, нижегородцы победили по пенальти, поэтому получили 2, а бело-голубые за ничью в основное время - одно. Напомним, что последняя команда квартета покинет турнир.

Матч «Краснодар» - «Спартак» начнется 27 июля в 20:00 по московскому времени. «Матч ТВ» начнет официальную трансляцию на федеральном канале за 15 минут до стартового свистка. На сайте холдинга также будет доступна бесплатная трансляция.