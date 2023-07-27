Газзаев высказался о молодых игроках ЦСКА после разгромной победы над «Оренбургом»

68-летний российский специалист Валерий Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА, прокомментировал победу столичных армейцев в матче первого тура группового этапа Кубка России над «Оренбургом» со счетом 6:0.

«Ничего удивительного в такой победе не увидел. ЦСКА показал очень хороший уровень футбола. У армейцев очень хорошая молодёжь: отдельно выделю Арбузова и Рядно. Также хорошо себя показали Кисляк с Ермаковым. Это очень хорошие ребята, которым нужно доверять, потому что у них есть перспектива. Кубок — это турнир, где можно давать возможность играть молодым игрокам», — сказал Газзаев в интервью изданию «Чемпионат».

Авторами забитых голов в составе победителей стали: Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Фёдор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.