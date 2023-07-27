Камоции рассказал, кого считает фаворитом в матче «Спартак» — «Краснодар» в рамках Кубка России 

Бывший ассистент экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московская команда сыграет на выезде с «Краснодаром».

«Это будет интересный матч, встречаются две команды, играющие в атакующий футбол. Кто фаворит? «Спартак», конечно», — приводит слова итальянца «РБ Спорт».

Напомним, что очный кубковый матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в четверг, 27 июля, на домашнем стадионе краснодарского клуба. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.