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Камоции рассказал, кого считает фаворитом в матче «Спартак» — «Краснодар» в рамках Кубка России 

Команды встретятся на футбольном поле в Краснодаре сегодня, 27 июля.
27 июля 2023 14:57
автор: Глеб Шевяков

Бывший ассистент экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московская команда сыграет на выезде с «Краснодаром».

«Это будет интересный матч, встречаются две команды, играющие в атакующий футбол. Кто фаворит? «Спартак», конечно», — приводит слова итальянца «РБ Спорт».

Напомним, что очный кубковый матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в четверг, 27 июля, на домашнем стадионе краснодарского клуба. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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