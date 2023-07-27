Футболист сборной Нигерии переходит в «Милан»

«Милан» приобрёл нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуэзе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 24-летний форвард подписал соглашение с «россонери» на пять лет. Сообщается, что миланский клуб объявит о трансфере в скором времени.

Ранее появилась информация, что сумма сделки по нигерийцу составит 25 миллионов евро.

Добавим, что Чуквуэзе играет в составе «Вильярреала» с 2018 года. В минувшем сезоне за испанскую команду он провёл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Он также на протяжении пяти лет выступает за сборную Нигерии. В национальной команде на его счёту 28 игр и четыре забитых мяча.