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Футболист сборной Нигерии переходит в «Милан»

В настоящее время игрок выступает за «Вильярреал». 
27 июля 2023 15:15
автор: Глеб Шевяков

«Милан» приобрёл нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуэзе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 24-летний форвард подписал соглашение с «россонери» на пять лет. Сообщается, что миланский клуб объявит о трансфере в скором времени.

Ранее появилась информация, что сумма сделки по нигерийцу составит 25 миллионов евро.

Добавим, что Чуквуэзе играет в составе «Вильярреала» с 2018 года. В минувшем сезоне за испанскую команду он провёл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Он также на протяжении пяти лет выступает за сборную Нигерии. В национальной команде на его счёту 28 игр и четыре забитых мяча.

источник: «Советский спорт»
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