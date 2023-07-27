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«Аль-Наср» сыграл вничью с «Интером»: Роналду провел на поле первый тайм

Матч прошел в Японии.
27 июля 2023 15:18
автор: Максим Скороходов

«Аль-Наср» сыграл товарищеский матч с «Интером».

Матч прошел в Осаке на стадионе «Нагаи» и завершился со счетом 1:1.

На гол полузащитника аравийской команды Абдулрахмана Гареба на 23-й минуте клуб из Италии ответил мячом хавбека Давиде Фраттези на 44-й.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменен после перерыва и не отличился результативными действиями.

Добавим, что «Интеру» 1 августа предстоит контрольная игра с «ПСЖ».

Товарищеский матч

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) - «Интер» (Италия) - 1:1 (0:0)

Голы: Гареб, 23 - Фраттези, 44

источник: «Советский спорт»
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