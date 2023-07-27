«Аль-Наср» сыграл вничью с «Интером»: Роналду провел на поле первый тайм

«Аль-Наср» сыграл товарищеский матч с «Интером».
Матч прошел в Осаке на стадионе «Нагаи» и завершился со счетом 1:1.
На гол полузащитника аравийской команды Абдулрахмана Гареба на 23-й минуте клуб из Италии ответил мячом хавбека Давиде Фраттези на 44-й.
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменен после перерыва и не отличился результативными действиями.
Добавим, что «Интеру» 1 августа предстоит контрольная игра с «ПСЖ».
Товарищеский матч
«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) - «Интер» (Италия) - 1:1 (0:0)
Голы: Гареб, 23 - Фраттези, 44
источник: «Советский спорт»