«Аль-Наср» сыграл вничью с «Интером»: Роналду провел на поле первый тайм

«Аль-Наср» сыграл товарищеский матч с «Интером».

Матч прошел в Осаке на стадионе «Нагаи» и завершился со счетом 1:1.

На гол полузащитника аравийской команды Абдулрахмана Гареба на 23-й минуте клуб из Италии ответил мячом хавбека Давиде Фраттези на 44-й.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменен после перерыва и не отличился результативными действиями.

Добавим, что «Интеру» 1 августа предстоит контрольная игра с «ПСЖ».

Товарищеский матч

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) - «Интер» (Италия) - 1:1 (0:0)

Голы: Гареб, 23 - Фраттези, 44