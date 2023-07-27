«Спартак» может подписать контракт с защитником «Олимпиакоса» Рябчуком

25-летний молдаванский футболист Олег Рябчук, выступающий за «Олимпиакос» на позиции защитника, может перейти в московский «Спартак».

Об этом сообщает Novasports.gr.

Согласно данным источника, защитник был исключен из состава «Олимпиакоса» перед товарищеской встречей с «Рейнджерс». Утверждается, что он не входит в планы наставника греческого клуба Диего Мартинеса.

Также источник сообщает, что «Олимпиакос» хочет продать Олега Рябчука за 8-10 млн евро, однако «Спартак» не готов платить за него более 4 млн евро. Тем не менее, агенты молдаванина настаивают, чтобы сделка была заключена как можно быстрее.