«Тоттенхэм» вывел из общей группы Санчеса, отказывающего переходить в «Спартак»

«Тоттенхэм» вывел из общей группы защитника Давинсона Санчеса, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 27-летний колумбиец тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что клуб согласовал со «Спартаком» трансфер Санчеса, но сам футболист не хочет переезжать в Россию и планирует остаться в стане лондонцев до января, чтобы иметь возможность договориться о переходе с любым клубом на правах свободного агента, так как до завершения его контракта останется полгода.

Добавим, что Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за клуб АПЛ 24 игры и не отметился результативными действиями.