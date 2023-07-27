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«Тоттенхэм» вывел из общей группы Санчеса, отказывающего переходить в «Спартак»

Клуб продолжает оказывать давление на футболиста.
«Тоттенхэм» вывел из общей группы Санчеса, отказывающего переходить в «Спартак»
27 июля 2023 16:13
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Тоттенхэм» вывел из общей группы защитника Давинсона Санчеса, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 27-летний колумбиец тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что клуб согласовал со «Спартаком» трансфер Санчеса, но сам футболист не хочет переезжать в Россию и планирует остаться в стане лондонцев до января, чтобы иметь возможность договориться о переходе с любым клубом на правах свободного агента, так как до завершения его контракта останется полгода.

Добавим, что Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за клуб АПЛ 24 игры и не отметился результативными действиями.

источник: Tuttomercatoweb
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