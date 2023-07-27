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Агент Тюкавина прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА

Контракт Константина с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
27 июля 2023 16:45
автор: Александр Кожевников

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Встречаться — не значит жениться. Думаю, что многие клубы первой пятёрки интересовались. Будет конкретика по цифрам — будем говорить. Интерес есть. Он хороший нападающий, парню всего 21 год», — приводит слова Сафронова «Спорт-Экспресс».

Контракт 21-летнего форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Также в соглашении прописана опция продления ещё на один сезон.

источник: «Спорт-Экспресс»
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