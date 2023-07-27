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В Мавритании заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России

РФС подписал с Мавританией меморандум о сотрудничестве.
27 июля 2023 16:47
автор: Александр Кожевников

Первый вице-президент Федерации футбола Мавритании Азиз Бугурбал прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с РФС.

«Это первый шаг сотрудничества. Исторически Россия помогала Мавритании. Есть много сфер, над которыми можно работать. Товарищеский матч? Думаю, об этом рано говорить. Надо посмотреть календари. Лично для меня это было бы интересно. Я наполовину русский, наполовину мавританец. Было бы интересно это организовать», — приводит слова Бугурбала «Спорт-Экспресс».

Ранее Российский футбольный союз заключил меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания.

28 июля состоится матч с участием легенд сборной России и звезд Африки, которые в разное время играли за клубы РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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