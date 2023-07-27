ЦСКА интересовался покупкой нападающего «Динамо» Тюкавина этим летом

ЦСКА планировать купить форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московские клубы вели диалог по поводу трансфера 21-летнего футболиста. Константин был не против возможного перехода в ЦСКА, но он не состоялся. Причина срыва трансфера неизвестны.

Отметим, что контракт Тюкавина с «Динамо» истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне форвард успел провести два матча, в которых отметился одной результативной передачей.