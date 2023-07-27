ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Локомотив» продлил контракт с капитаном юношеской сборной России

Также продлены соглашения с еще двумя игроками.
27 июля 2023 17:32
автор: Александр Евграфов

Полузащитник Михаил Щетинин и нападающие Вадим Раков и Кирилл Никишин продлили контракты с московским «Локомотивом», сообщается на сайте железнодорожников.

Все трое являются воспитанниками «Локомотива». Соглашение с Щетининым и Никишиным рассчитано до лета 2026 года, а Раков останется в «Локомотиве» до конца сезона-2026/27.

18-летний Раков дебютировал за основную команду в сезоне-2022/23. Всего за главную команду он провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачи. Щетинин является капитаном юношеской сборной России своего возраста. В прошлом сезоне 18-летний полузащитник дебютировал за основу и всего сыграл за главную команду «Локомотива» пять матчей. Никишин, в основном выступавший в прошлом сезоне за молодежный состав, став в нем лучшим бомбардиром команды с 16 голами, дважды выходил в основе московского клуба в Кубке России в сезоне-2022/23.

источник: ПФК «Локомотив»
Селюк рассказал о процессе восстановления Гбамбле после травмы
Футболист получил повреждение в конце прошлого сезона.
27.07.2023 17:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе к Станиславу Черчесову
Ранее специалист покинул венгерский «Ференцварош».
27.07.2023 17:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стал известен новый клуб игрока «Локомотива» Раконьяца
Агент футболиста назвал команду, в которой спортсмен продолжит карьеру.
27.07.2023 17:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Давид Сильва заявил о завершении карьеры
Футболист прекращает выступления на профессиональном уровне в возрасте 37 лет.
27.07.2023 17:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА интересовался покупкой нападающего «Динамо» Тюкавина этим летом
Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.
27.07.2023 16:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В Мавритании заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России
РФС подписал с Мавританией меморандум о сотрудничестве.
27.07.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Тюкавина прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА
Контракт Константина с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
27.07.2023 16:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Игрок «Барселоны» перешел в «Бетис»
Футболист уже присоединился к новому клубу.
27.07.2023 16:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА планирует приобрести левого защитника «Клермона»
В данный момент идёт диалог с агентами игрока.
27.07.2023 16:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.