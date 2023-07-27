«Локомотив» продлил контракт с капитаном юношеской сборной России

Полузащитник Михаил Щетинин и нападающие Вадим Раков и Кирилл Никишин продлили контракты с московским «Локомотивом», сообщается на сайте железнодорожников.

Все трое являются воспитанниками «Локомотива». Соглашение с Щетининым и Никишиным рассчитано до лета 2026 года, а Раков останется в «Локомотиве» до конца сезона-2026/27.

18-летний Раков дебютировал за основную команду в сезоне-2022/23. Всего за главную команду он провел 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачи. Щетинин является капитаном юношеской сборной России своего возраста. В прошлом сезоне 18-летний полузащитник дебютировал за основу и всего сыграл за главную команду «Локомотива» пять матчей. Никишин, в основном выступавший в прошлом сезоне за молодежный состав, став в нем лучшим бомбардиром команды с 16 голами, дважды выходил в основе московского клуба в Кубке России в сезоне-2022/23.