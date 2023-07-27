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В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе к Станиславу Черчесову

Ранее специалист покинул венгерский «Ференцварош».
27 июля 2023 17:45
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашков отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в приглашении Станислава Черчесова.

«Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда, которая стремится быть лучше, чтобы занять достойное место», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен после домашнего поражения от фарерского «Клаксвика» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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