В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе к Станиславу Черчесову

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашков отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в приглашении Станислава Черчесова.

«Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда, которая стремится быть лучше, чтобы занять достойное место», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен после домашнего поражения от фарерского «Клаксвика» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.