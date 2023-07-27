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Селюк рассказал о процессе восстановления Гбамбле после травмы

Футболист получил повреждение в конце прошлого сезона.
27 июля 2023 17:49
автор: Александр Кожевников

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, высказался о состоянии здоровья своего клиента.

«Когда Гбамбле будет доступен? Наверное, об этом знает только Бог. Естественно, сейчас он проходит курс физиотерапии, а мы все надеемся, что он восстановится как можно быстрее. «Ахмату» не хватает игрока его типа.

У него проблемы с коленом, он получил травму в матче с «Химками» ещё в прошлом сезоне. Хорошо, что он не порвал связки. Будем надеяться, что через пару недель он будет готов приступить к нормальным тренировкам», – приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

Гбамбле получил травму в матче 28-го тура с «Химками». Гбамбле получил повреждение боковой связки колена. Футболист перебрался в грозненский клуб из словенского «Целе» в январе 2023 года. С тех пор он провел за чеченскую команду пять матчей и забил один мяч.

источник: «Евро-футбол.ру»
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