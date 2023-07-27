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Футболисту сборной Австрии диагностировали рак

В настоящее время определяется срок восстановления спортсмена.
27 июля 2023 17:54
автор: Александр Евграфов

У футболиста сборной Австрии и менхенгладбахской «Боруссии» Штефана Лайнера диагностировано онкологическое заболевание, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Медики обнаружили у 30-летнего защитника лимфому. Сложное онкологическое заболевание обнаружено на ранней стадии, поэтому футболиста ждет курс химиотерапии, а затем восстановление может занять несколько месяцев.

Лайнер перешел в «Боруссию» в 2019 году из «Зальцбурга», чьим воспитанником он является. В составе немецкой команды он провел 125 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 13 голевых передач. Также на его счету 38 матчей и два мяча за сборную Австрии.

источник: ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)
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