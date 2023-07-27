Генсек РФС Митрофанов назвал сложным переход РФС в Африканскую конфедерацию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался относительно возможного перехода организации в Африканскую конфедерацию футбола.

В декабре прошлого года исполком союза обсуждал вопрос ухода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход РФС в Африканскую конфедерацию футбола, мягко говоря, сложно провести по логистическим и экономическим причинам. Когда РФС, как и любая другая национальная ассоциация, находился в системе регулярных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА, то выстраивание прямых отношений со всем футбольным миром было нецелесообразным», — приводят «РИА Новости».

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению российских команд на международные соревнования.