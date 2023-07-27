Агент Белема рассказал, в каком случае защитник «Сан-Паулу» может перейти в «Зенит»

Футбольный агент Алешандре Соареш отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту, защитнику бразильского «Сан-Паулу» Матеуса Белема, со стороны петербургского «Зенита».

«Зенит» связывался с нами по поводу Матеуса Белема — это центральный защитник «Сан-Паулу». В клубе его считают новым «бриллиантом». Мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по предварительному контракту», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Отметим, что в нынешнем сезоне Белем провёл два матча за основной состав «Сан-Паулу». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.