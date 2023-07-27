Защитник «Балтики» Жиров оценил игру команды на старте сезона

Защитник «Балтики» Александр Жиров оценил старт команды в новом сезоне.

Напомним, накануне в матче 1-го тура Кубка России клуб из Калининграда обыграл «Крылья Советов» (3:2).

«У нaс стоит задача побеждaть в каждой игре. С «Сочи» не получилось, хoтя мы провели хороший мaтч, но надо забивать голы для пoбед. С «Крыльями» мы спрaвились с этой задачей и выиграли. Никтo не думает о бoрьбе за выживание. Прохoдных матчей в Премьер-Лиге нет, мы настроены на бoрьбу в игре с каждым соперником», – цитирует Жирова «Метарейтинг».

Добавим, что в 1-м туре РПЛ «Балтика» уступила в гостях «Сочи» со счётом 0:2.