Агент Чистякова заявил, что нет никаких предпосылок для ухода игрока из «Зенита»

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, есть ли вероятность, что защитник Дмитрий Чистяков покинет «Зенит» этим летом.

«Дмитрий — игрок основного состава «Зенита», он постоянно играет. Сейчас предпосылок для его ухода быть не может. Он играет в той команде, в которой мечтал играть с детства. На данный момент ситуация такова. Что будет дальше — посмотрим. Пришёл Эракович, но это же не значит, что всем теперь надо разбегаться. В «Зенит» пришёл ещё один хороший футболист. Но и до него в команде была высокая конкуренция. «Локомотив» никаких запросов по Чистякову не делал и в «Зенит» не обращался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в подписании 29-летнего игрока заинтересован «Локомотив».

Чистяков пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. Всего за петербуржцев он провел 74 матча, забил один гол и отдал три результативных паса. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Ростова», «Тамбова» и «Шинника». В составе сборной России он отыграл четыре встречи.