ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Чистякова заявил, что нет никаких предпосылок для ухода игрока из «Зенита»

Игрок мог перейти в «Локомотив».
27 июля 2023 18:32
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, есть ли вероятность, что защитник Дмитрий Чистяков покинет «Зенит» этим летом.

«Дмитрий — игрок основного состава «Зенита», он постоянно играет. Сейчас предпосылок для его ухода быть не может. Он играет в той команде, в которой мечтал играть с детства. На данный момент ситуация такова. Что будет дальше — посмотрим. Пришёл Эракович, но это же не значит, что всем теперь надо разбегаться. В «Зенит» пришёл ещё один хороший футболист. Но и до него в команде была высокая конкуренция. «Локомотив» никаких запросов по Чистякову не делал и в «Зенит» не обращался», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в подписании 29-летнего игрока заинтересован «Локомотив».

Чистяков пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. Всего за петербуржцев он провел 74 матча, забил один гол и отдал три результативных паса. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Ростова», «Тамбова» и «Шинника». В составе сборной России он отыграл четыре встречи.

источник: «РБ-Спорт»
«Милан» объявил о подписании нападающего «Вильярреала»
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 25 млн евро.
27.07.2023 19:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Медина не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Матч Кубка России состоится в Краснодаре
27.07.2023 19:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хендерсон станет самым высокооплачиваемым игроком сборной Англии в истории
Футболист переходит в саудовский «Аль-Иттифак».
27.07.2023 19:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Олусегун считает, что Сперцян мог бы заиграть и в «Реале», и в «Барселоне»
Футболист может перебраться в Европу.
27.07.2023 18:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Медведев рассказал, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома в «Аль-Хиляль»
Ранее бразилец покинул петербургский клуб.
27.07.2023 18:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Балтики» Жиров оценил игру команды на старте сезона
Клуб из Калининграда 25 лет не играл в элитном дивизионе чемпионата России.
27.07.2023 18:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Белема рассказал, в каком случае защитник «Сан-Паулу» может перейти в «Зенит»
Рыночная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.
27.07.2023 18:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Выиграй футболку с автографом Марио Фернандеса
Суперконкурс уже идет! В телеграме «Совспорт» разыгрываем настоящую футболку Марио Фернандеса с автографом
27.07.2023 18:10
Футбол
Генсек РФС Митрофанов назвал сложным переход РФС в Африканскую конфедерацию
Сборные и команды из России временно отстранены от турниров ФИФА и УЕФА.
27.07.2023 18:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.