Медведев рассказал, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему петербургский клуб не объявил о переходе бразильского полузащитника Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Трансфер состоится только после получения первой суммы. Ждем, на днях», — приводит слова руководителя «Спорт День за Днём».

Ранее Медведев сообщил, что сумма трансфера бразильца в «Аль-Хиляль» составит 60 млн евро, половина из которых будет выплачена сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона.