Олусегун считает, что Сперцян мог бы заиграть и в «Реале», и в «Барселоне»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался об интересе европейских клубов к полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну.

«Слышал об интересе европейских клубов к Сперцяну. Моё мнение — Эдуард сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале». Он — уже готовый футболист для них. Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За свою карьеру в составе «быков» он сыграл 75 матчей, забил 22 гола и отдал 18 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.