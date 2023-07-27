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«Милан» объявил о подписании нападающего «Вильярреала»

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 25 млн евро.
«Милан» объявил о подписании нападающего «Вильярреала»
27 июля 2023 19:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Форвард «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает пресс-служба «Милана», клуб подписал с 24-летним футболистом контракт до 2028 года. Нигериец будет выступать за «россонери» под 21-м номером.

Добавим, что Чуквуезе играл в составе «Вильярреала» с 2018 года. В минувшем сезоне за испанскую команду вингер провел 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Самуэль на протяжении пяти лет выступает за сборную Нигерии.

источник: «Советский спорт»
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