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Медина не попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Матч Кубка России состоится в Краснодаре.
27 июля 2023 19:14
автор: Александр Евграфов

Новобранец «Спартака» Хесус Медина не попал в стартовый состав «Спартака» на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».

В составе «Спартака» с первых минут выйдут: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Кейта Бальде

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Волков, Ленини, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Ахметов, Мозес

Матч, который обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, начнется в Краснодаре в 20:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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