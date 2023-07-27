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Митрофанов считает, что Fan ID в Кубке России необязателен: доказано на практике

РФС будет следовать указаниям властей.
27 июля 2023 19:39
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов высказался о предложении сделать карту болельщика (Fan ID) обязательной для посещения матчей Кубка России.

«Понимаем, почему государство, правительство решило ввести карту болельщика на матчах РПЛ. Оно отвечает за безопасность и посчитало, что это необходимо. Но есть примеры безопасного проведения в том числе футбольных матчей. Последний Суперкубок России в частности — единичное число какихто инцидентов. Ктото паспорт забыл, какието другие мелочи. Но не было ни файеров, ни петард, даже нецензурных кричалок, тем более какихто выбеганий на поле. Так что с точки зрения безопасности все было хорошо», приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова.

Напомним, с 1 декабря Fan ID необходим для попадания на любой матч РПЛ. Для того чтобы оформить карту болельщика, необходимо обратиться в МФЦ для того, чтобы подтвердить свою личность.

После того как нововведение заработало на российских аренах, фанаты практически всех клубов объявили о бойкоте посещению стадионов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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