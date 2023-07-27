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УЕФА предварительно допустил «Барселону» к участию в Лиге чемпионов

Решение еще может быть пересмотрено, если возникнут новые обстоятельства.
УЕФА предварительно допустил «Барселону» к участию в Лиге чемпионов
27 июля 2023 19:48
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно допустил «Барселону» к участию в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24, сообщает Sky Sports со ссылкой на данные УЕФА.

По информации источника, решение не носит окончательного характера и может быть пересмотрено в случае новых обстоятельств.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о расследовании коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что Ла лига готова отправить жалобу на каталонцев.

источник: Sky Sports
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