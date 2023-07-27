«Кальяри» объявил об аренде бывшего игрока «Ростова»

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов проведет следующий сезон в «Кальяри», сообщается на официальном сайте красно-синих.

Арендное соглашение включает в себя право выкупа.

28-летний нападающий с 2017 по 2020 год выступал в «Ростове», а затем перебрался в Серию А. Форвард выступает за «Рому» с 2021 года. Вторую половину прошлого сезона Шомуродов провел в «Специи», в составе которой сыграл в 16 матчах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт узбекского футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.