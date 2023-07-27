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«Кальяри» объявил об аренде бывшего игрока «Ростова»

Арендное соглашение включает в себя право выкупа.
«Кальяри» объявил об аренде бывшего игрока «Ростова»
27 июля 2023 20:00
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов проведет следующий сезон в «Кальяри», сообщается на официальном сайте красно-синих.

Арендное соглашение включает в себя право выкупа.

28-летний нападающий с 2017 по 2020 год выступал в «Ростове», а затем перебрался в Серию А. Форвард выступает за «Рому» с 2021 года. Вторую половину прошлого сезона Шомуродов провел в «Специи», в составе которой сыграл в 16 матчах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт узбекского футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

источник: ФК «Кальяри»
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