В РФС отреагировали на претензии Карпина из-за запрета на регистрацию новичков

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что был готов выпустить на матч с «Рубином» (1:0) в Кубке России футболистов академии, из-за того, что футбольные власти страны не помогают клубу со снятием запрета ФИФА на регистрацию новичков.

«Такие эмоциональные заявления мы воспринимаем как эмоциональные заявления. Валерий Георгиевич на тот момент не владел всей информацией по ситуации. Мы с ним уже подробно пообщались на эту тему. В принципе, можно понять и тренера, и клуб. Но есть нюанс: по подобным основаниям были наложены аналогичные запреты со стороны ФИФА на 13 наших клубов», — приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова.

Добавим, что в летнее трансферное окно состав «Ростова» пополнили шесть футболистов: полузащитники Мохаммад Мохеби, выкупленный у португальской «Санта-Клары», Кирилл Столбов, взятый в аренду у «Зенита», а также вингер Алексей Ионов, хавбек Роман Акбашев и защитники Евгений Чернов и Илья Вахания, последние четверо перешли к жёлто-синим в качестве свободных агентов.