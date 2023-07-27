«Спартак» обыгрывает «Краснодар» после завершения 1-го тайма матча Кубка России

Завершился первый тайм матча 1-го тура пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Спартак».

После первой половины игры побеждает «Спартак» - 1:0. На 21-й минуте забил Роман Зобнин. Отметим, что на 44-й минуте прямую красную карточку за жесткий фол получил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Конкуренты команд по группе «Пари НН» и «Динамо» поделили три очка, нижегородцы победили по пенальти, поэтому получили 2, а бело-голубые за ничью в основное время — одно. Напомним, последняя команда квартета покинет турнир.