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«Бавария» хочет сделать предложение «Тоттенхэму» по Кейну

Мюнхенский клуб заинтересован в игроке.
27 июля 2023 21:25
автор: Степан Шереметьев

Представители «Баварии» намерены сделать «Тоттенхэму» новое предложение по трансферу Гарри Кейна, сообщает Bild.

Президент баварского клуба Ян-Кристиан Дризен и глава скаутского отдела Марко Неппе запланировали поездку в Лондон на очень важную встречу, которая состоится в пятницу. Они встретятся с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, чтобы попытаться договориться о переходе Кейна.

Напомним, «Тоттенхэм» отказался от первоначального предложения мюнхенцев, которое составляло 70 миллионов евро с бонусами.

источник: Bild
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