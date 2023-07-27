«Бавария» хочет сделать предложение «Тоттенхэму» по Кейну

Представители «Баварии» намерены сделать «Тоттенхэму» новое предложение по трансферу Гарри Кейна, сообщает Bild.

Президент баварского клуба Ян-Кристиан Дризен и глава скаутского отдела Марко Неппе запланировали поездку в Лондон на очень важную встречу, которая состоится в пятницу. Они встретятся с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, чтобы попытаться договориться о переходе Кейна.

Напомним, «Тоттенхэм» отказался от первоначального предложения мюнхенцев, которое составляло 70 миллионов евро с бонусами.