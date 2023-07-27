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Гендир «Пахтакора» заявил, что не хочет отпускать Файзуллаева в ЦСКА до конца сезона

Ранее сообщалось, что трансфер согласован.
27 июля 2023 21:41
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Мы получили письмо от ЦСКА. Мы просим Аббосбека доиграть чемпионат до конца сезона. Сам футболист хочет играть в ЦСКА. У нас будет еще одна встреча с ним скоро. Если он решит уйти, то они с агентом должны выкупить свой трансфер за 500 тысяч долларов», — приводит слова Адисмана «СЭ».

Ранее сообщалось, что Файзуллаев продолжит карьеру в ЦСКА. Трансфер обойдется армейцам в 500 тысяч евро.

Его контракт с «Пахаткором» рассчитан до лета 2025 года.

Футболист был одним из лидеров своей сборной на недавнем ЧМ до 20 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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