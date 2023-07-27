Мостовой высказался о ситуации с капитанами в «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на решение тренерского штаба «Динамо» отдать капитанскую повязку Фабиану Бальбуэне.

«Главный тренер сам решает, кого ему назначать капитаном. В этом плане у нас есть пример сборной, где капитанскую повязку вообще давали тем, кто только попал в команду. Главное, чтобы не было чехарды с капитанской повязкой. Если будет так же, как в сборной, то это не дело. Тогда можно будет вообще выходить на поле без капитана», — цитирует Мостового «Евро-футбол.ру».

Позднее повязка была передана Сергею Паршивлюку. Вальбуэна был капитаном команды в матче первого тура РПЛ. Паршивлюк - в матче Кубка России с «Пари НН».