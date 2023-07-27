Игрок «Челси» перешёл в «Андерлехт» на правах свободного агента

Полузащитник «Челси» Тюдор Мендель-Идову покинул команду по истечению срока контракта и присоединился к «Андерлехту». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

«Андерлехт» заключил трёхлетний контракт с молодым игроком. В новой команде хавбек будет выступать под 77-м номером.

В сезоне-2022/2023 Мендель-Идову провёл 16 матчей за молодёжную команду «Челси» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Полузащитник имеет опыт выступления за юношеские сборные Англии нескольких возрастов.