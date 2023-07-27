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УЕФА оставил в силе дисквалификацию тренера «Ромы» Моуринью

Тренер пропустит четыре из шести матчей группового этапа.
27 июля 2023 22:12
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе четырехматчевую дисквалификацию главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, УЕФА отклонил апелляцию клуба на предыдущее решение. Моуринью был отстранен на четыре еврокубковых матча за оскорбление английского судьи Энтони Тейлора. Англичанин показал игрокам «Ромы» семь желтых карточек, а после матча Моуринью оскорбил его на парковке стадиона.

Таким образом, больше половины игр групповой стадии в Лиге Европы «Рома» проведет без Моуринью.

«Рома» начнет свой путь в еврокубках с группового этапа Лиги Европы.

источник: Sky Sport Italia
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