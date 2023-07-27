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Франко Камоцци: надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить этот запал

«Спартак» обыграл «Краснодар».
27 июля 2023 22:43
автор: Александр Кожевников

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу столичного клуба над «Краснодаром» в матче первого тура групповой стадии Кубка России.

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить этот запал хотя бы до конца первой половины чемпионата. Хорошее ли вложение денег Бонгонда? Задайте мне этот вопрос в декабре. Пока рано об этом говорить», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Спартак» возглавил турнирную таблицу группы D, набрав три очка. В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Пари НН». Матч состоится 8 августа.

источник: «Спорт-Экспресс»
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