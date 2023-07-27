Зарема Салихова призвала дисквалифицировать Сперцяна на несколько матчей

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» над «Краснодаром» и выразила мнение, что Эдуард Сперцян заслужил дисквалификацию за грубую игру.

Сперцян был удалён с поля за фол на Антоне Зиньковском. Игрок «Краснодара» прямой ногой ударил соперника выше голеностопа.

«Краснодар» — приятный соперник в плане открытого футбола, они любят пропускать и, как правило, много. Но сегодня они играли очень грязно. Сперцяна надо наказывать на несколько матчей», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» возглавил турнирную таблицу группы D, набрав три очка. В следующем туре красно-белые сыграют с «Пари НН». Матч состоится 8 августа.