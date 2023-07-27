ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Зарема Салихова призвала дисквалифицировать Сперцяна на несколько матчей

Игрок был удалён с поля в матче со «Спартаком».
Зарема Салихова призвала дисквалифицировать Сперцяна на несколько матчей
27 июля 2023 22:45
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» над «Краснодаром» и выразила мнение, что Эдуард Сперцян заслужил дисквалификацию за грубую игру.

Сперцян был удалён с поля за фол на Антоне Зиньковском. Игрок «Краснодара» прямой ногой ударил соперника выше голеностопа.

«Краснодар» — приятный соперник в плане открытого футбола, они любят пропускать и, как правило, много. Но сегодня они играли очень грязно. Сперцяна надо наказывать на несколько матчей», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» возглавил турнирную таблицу группы D, набрав три очка. В следующем туре красно-белые сыграют с «Пари НН». Матч состоится 8 августа.

источник: «Спорт-Экспресс»
Сперцян признал, что подвел команду в матче со «Спартаком» в Кубке России
«Краснодар» уступил москвичам со счетом 1:2.
27.07.2023 23:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Борджеса: Кади на сто процентов в порядке
Игрок забил в ворота «Спартака» в матче Кубка страны.
27.07.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гендиректор «Спартака» Малышев: сделал ошибку, когда комментировал трансфер Эраковича
В команде заявили, что больше не будут комментировать потенциальные трансферы новичков.
27.07.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент рассказал, как проходит адаптация Бонгонда в «Спартаке»
Ранее футболист перебрался в московский клуб из испанского «Кадиса».
27.07.2023 23:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Вандалы в Майами облили краской мурал с изображением Месси
Вандалы в Майами облили краской мурал с изображением Месси
Акт вандализма могли совершить болельщики другой флоридской команды.
27.07.2023 22:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Франко Камоцци: надеюсь, что «Спартак» сможет сохранить этот запал
«Спартак» обыграл «Краснодар».
27.07.2023 22:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Сампдорию» лишили нескольких очков из-за неуплаты налогов
В Италии назвали причины данного решения.
27.07.2023 22:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
УЕФА оставил в силе дисквалификацию тренера «Ромы» Моуринью
УЕФА оставил в силе дисквалификацию тренера «Ромы» Моуринью
Тренер пропустит четыре из шести матчей группового этапа.
27.07.2023 22:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игрок «Челси» перешёл в «Андерлехт» на правах свободного агента
27.07.2023 22:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.