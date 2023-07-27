Агент рассказал, как проходит адаптация Бонгонда в «Спартаке»

Зухаир Эссикал, агент форварда «Спартака» Тео Бонгонда, прокомментировал дебютный гол конголезца за красно-белых и рассказал, как проходит адаптация его клиента в московском клубе.

Бонгонда поразил ворота «Краснодара» на 67-й минуте выездного матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«Тео, конечно, рад голу, но он уже был доволен голевой передачей в предыдущей игре. Для него важнее всего, чтобы «Спартак» побеждал в каждой игре! Что касается адаптации Бонгонда в клубе, то она проходит отлично, так как игрок говорит по-испански, а также знает английский, голландский и французский», — сказал Эссикал в беседе с корреспондентом Sport24.