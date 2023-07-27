Агент Борджеса: Кади на сто процентов в порядке

Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, прокомментировал гол игрока в ворота «Спартака» в первом туре групповой стадии Кубка России.

«Этот гол был очень важен для Боржеса. Полностью ли он восстановился? Кади на 100 процентов в порядке», - цитирует Алиска «Спорт-Экспресс».

Кади выступает за «Краснодар» с января 2023 года. Всего за быков он провел 11 матчей, забил три гола и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.