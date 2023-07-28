Новичок «Зенита» Коваленко начал учить португальский язык из-за обилия бразильцев в команде

Футболист питерского «Зенита» Александр Коваленко поделился своими соображениями о количестве легионеров в команде, а также рассказал, как проходит его адаптация.

«Начал ли я учить португальский? Пока тяжелый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум. В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но всё нормально, главное - атмосфера очень хорошая. Так что всё в порядке. Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос», - приводит слова игрока «Чемпионат».

Напомним, Коваленко перебрался в «Зенит» из «Сочи».

Кроме того, состав питерского клуба пополнил экс-армеец Марио Фернандес, а лидер команды - Малком уехал в Саудовскую Аравию.