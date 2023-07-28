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Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» попал в топ-10 самых дорогих сделок по бразильцам в истории

«Зенит» продал форварда за 60 млн евро.
Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» попал в топ-10 самых дорогих сделок по бразильцам в истории
28 июля 2023 08:12
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 28 июля, портал Transfermarkt сообщает о том, что переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» вошел в десятку самых дорогостоящих трансферов бразильских игроков в истории футбола.

Первую строчку в данном рейтинге занимает трансфер 2017 года Неймара в «ПСЖ». Парижане заплатили за него 222 млн евро.

Топ-10 самых дорогих бразильцев в истории выглядит следующим образом:

1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн).

2. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн).

3. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за € 95 млн).

4. Неймар (из «Сантоса» в «Барселону» за € 88 млн).

5. Артур (из «Барселоны» в «Ювентус» за € 80,6 млн).

6. Каземиро (из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 70,65 млн).

7. Кака (из «Милана» в «Реал» за € 67 млн).

8. Алисон (из «Ромы» в «Ливерпуль» за € 62,5 млн).

9. Малком (из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн).

10. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за € 60 млн).

источник: Transfermarkt
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