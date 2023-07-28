Российский футболист «Олимпиакоса» отстранен от работы с командой и может перейти в «Спартак»

Российский защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук попал в немилость к главному тренеру команды Диего Мартинесу.

По информации Sport Time, наставник отстранил россиянина от тренировок и игр с основным составом, поскольку больше не рассчитывает на него.

Также источник сообщает, что футболистом активно интересуется московский «Спартак», который готов заплатить за него пять миллионов евро.

В минувшем сезоне Рябчук, который является воспитанником португальского «Порту», провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал шесть результативных передач.