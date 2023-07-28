«Ювентус» и «Милан» сыграли в ничью в товарищеском матче

В американском городе Карсоне состоялся товарищеский матч, в котором «Ювентус» сыграл против «Милана».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2.

На 23-й минуте счет в матче открыл защитник «россонери» Малик Тшау. Спустя десять минут «Ювентус» сравнял счёт усилиями Данило.

Под занавес первой половины встречи Оливье Жиру снова вывел «Милан» вперёд. В начале второго тайма Даниэле Ругани сравнял счёт. Больше в этой игре забитых голов не было.

2 августа «Милан» сыграет свой следующий товарищеский матч. Соперником «россонери» станет «Барселона». Спустя день «Ювентус» проведет контрольную встречу против мадридского «Реала».