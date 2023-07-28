Агент Давинсона Санчеса назвал настоящую причину отказа игрока переходить в «Спартак»

Футбольный агент Фернандо Вильярреал, клиентом которого является защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес, назвал истинные причины срыва трансфера игрока в московский «Спартак».

«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», – заявил Вильярреал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали трансфер Санчеса с «Тоттенхэмом», однако переход сорвался по политическим причинам. «Шпоры» не желают конфликтовать с руководством АПЛ, которое не поддерживает ведение переговоров с российскими клубами.

Колумбийский защитник выступает за лондонский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне Санчес сыграл 24 матча за «шпор».