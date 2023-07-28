Кубанский университет стал победителем Международного футбольного турнира «Россия - Африка»

Кубанский государственный университет стал победителем футбольного турнира «Россия - Африка», завершившегося в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях принимали участия футболисты из разных африканских стран, а матчи проходили на стадионе «Локомотив». В составе победителей оказались представители Нигерии, Ганы и Кот-д’Ивуара, сообщает портал Sportbox.ru.

Организаторами турнира стали Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом и Национальной студенческой футбольной лигой при поддержке Дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс.